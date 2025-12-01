Тюменские тренеры АФК обучили коллег из 10 городов России и Германии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты по адаптивной и лечебной физкультуре из Москвы, Сочи, Тобольска, Казани, Омска, Челябинска, Хабаровска, Калининграда, а также из Германии повысили квалификацию в Тюменском медицинском университете.

Такую географию удалось охватить с помощью интернет-технологий - тренеры учились дистанционно, сообщает пресс-служба вуза. Программы реализуются на кафедре медицинской деонтологии с сетевой секцией биоэтики и на кафедре биологии. Авторами курсов выступили доцент, к.м.н. Елена Августа, заведующий кафедрой, к. м. н. Игорь Шоломов, профессор, д. м. н. Алла Наймушина и д. м. н. Светлана Соловьёва.

Записаться на программу повышения квалификации в Тюменский медуниверситет можно по почте: orex22.07@yandex.ru. Занятия ведет автор курса Елена Августа.