Тюменские школьники смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде энергетиков

Общество, 18:12 19 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По всей стране стартовал прием заявок на участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде школьников Группы "Россети". Проверить свои знания и навыки приглашаются ученики 8-10 классов, студенты колледжей и лицеев.

Победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ и отправятся на энергетическую проектную смену в "Орленок" или Университетскую гимназию МГУ имени М. В. Ломоносова.

Мероприятие пройдет в дистанционном формате и будет состоять из двух этапов. На первом отборочном этапе участники выполнят задания по математике, физике и информатике, а на втором – решат практические кейсы по электроэнергетической тематике.

Победители дистанционных туров будут приглашены на финальные оценочные конференции, которые состоятся в апреле 2026 года.

Для участия в олимпиаде необходимо до 6 февраля заполнить форму регистрации на сайте проекта.

Отметим, мероприятие проводится уже в девятый раз. За это время компания "Россети Тюмень" помогла присоединиться к проекту более 1,3 тысячи учащихся из Тюменской области, Югры и ЯНАО, из них 29 школьников заняли призовые места.

