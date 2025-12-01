Количество занятых в экономике Тюменской области выросло на 25 тысяч человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общее количество занятых в экономике Тюменской области выросло на 25,2 тыс. человек за год, составляет 772,6 человек. На 1 декабря уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,3 % от численности рабочей силы.

"Кадровый дефицит в различных сферах экономики – одна из актуальных проблем. Для ее решения реализуем программы повышения привлекательности рабочих профессий, улучшения условий труда, развития системы профессионального образования. В условиях ограниченности трудовых ресурсов особое внимание уделяется повышению производительности труда, в частности, применению бережливых технологий. В 2026 году планируем запустить новые проекты, связанные с бережливыми технологиями и роботизацией процессов",- рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев во время расширенного заседания регионального правительства.

По его словам, в течение года наблюдалось замедление роста заработной платы. Среднемесячная зарплата выросла в номинальном выражении на 10 % и составила 94,4 тыс. рублей. Прогноз на 2026 год – 101,1 тыс. рублей.

При этом наблюдается рост доходов населения. За январь-сентябрь 2025 года этот показатель составил 107,2 процента. Населению за девять месяцев продано товаров на сумму более 580 млрд рублей.

"Несмотря на все вызовы, экономика региона демонстрирует сохранение стабильности и сбалансированности роста. Положительные тенденции позволяют находиться на лидерских позициях в стране по реализации национальных проектов, по качеству жизни, инвестиционного климата. Все это результат нашей совместной, эффективной работы", - считает Андрей Пантелеев.

Доклады о социально-экономическом развитии Тюменской области также представили Ольга Кузнечевских, Владимир Чейметов и Павел Перевалов. Участниками расширенного заседания стали представители всех учреждений, ведомств, департаментов региона и главы муниципальных округов.

Анжела Лебедева