Ольга Кузнечевских: многодетная семья должна стать новой нормой

Экономика, 14:09 29 декабря 2025

Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

Многодетная семья должна стать новой нормой в Тюменской области. Для этого будут реализованы программы по укреплению института семьи, сообщила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских на расширенном заседании регионального правительства.

"В регионе в рамках нацпроекта "Семья" в части рождения третьего и последующих отмечено небольшое снижение. Этому есть объяснение, прежде всего, это сокращение числа женщин репродуктивного возраста, снижение общего количества детей, последствия демографической ямы. Тем не менее в текущих реалиях и прогнозах предстоит серьезная работа по укреплению института семьи, развитию семейных сберегающих практик. Мы должны поддерживать тренд на создание большой семьи, многодетная семья должна становиться новой нормой", - считает она.

Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

В 2025 году в регионе 343,2 тыс. жителей стали получателями социальной поддержки, в том числе 224 тыс. – семьи с детьми. Общая сумма выплат составила 45 млрд рублей, из них 43,5 млрд рублей из бюджета области. Рост составил 97 % в сравнении с 2024 годом.

Тюменская область на протяжении 10 лет входит в лидеры страны по суммарному коэффициенту рождаемости. По этому показателю в 2025 году ожидается 1,733 %. Уровень бедности ниже прогнозируемого – 10,1 %, составил 8,5 % по итогам девяти месяцев 2025 года.

В рамках нацпроекта "Семья" в Тюменской области успешно реализуют программу социального контракта. Лучшие практики отмечены в Тюмени, Тюменском, Ярковском, Уватском, Нижнетавдинском, Омутинском и других округах.

"С 1 января 2026 года соцконтракт распространяется на участников СВО и их семьи. Будет предоставляться без учета критерия малоимущий, только по желанию", - отметила вице-губернатор.

Системная работа по поддержке участников СВО в части реабилитации, трудоустройства, интеграции их в мирную жизнь продолжится и в 2026 году, добавила Кузнечевских.

Анжела Лебедева

# многодетная семья , национальный проект Семья , Ольга Кузнечевских

﻿
