Тюмень увековечила вклад геологов в развитие региона открытием Аллеи Первых

Общество, 16:32 12 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новое общественное пространство Аллею Первых торжественно открыли 12 ноября на проезде Геологоразведчиков в Тюмени. Аллея посвящена геологам, открывшим богатейшие месторождения Западной Сибири, и объединяет функции места отдыха и музея под открытым небом.

В церемонии приняли участие представители власти, ветераны геологии и общественные деятели. Заместитель главы города Евгений Сорокин подчеркнул, что Аллея – это памятник человеческой воле, и важно передавать эту память следующим поколениям. Он поблагодарил всех, кто участвовал в создании пространства, и отметил, что это уже пятая благоустроенная территория в городе в текущем году.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев напомнил об истории освоения региона, начиная с теоретических предположений Ивана Губкина в 1932 году. Яркими штрихами он обрисовал труд геологов: "Это человек, который идет первым везде: по болотам, по грязи, где нет машин, где можно высадиться только вертолетом или пешком по зимникам". Депутат также отметил, что за проект проголосовали 15 тыс. тюменцев, а на благоустройство области в этом году направлен почти миллиард рублей.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заслуженный геолог РФ, почетный гражданин Тюменской области и Ямала Анатолий Брехунцов рассказал об этапах освоения недр, от первых открытий 1960‑х годов до гигантских месторождений Самотлора – более 3 млрд тонн нефти и Уренгоя – более 12 трлн кубометров газа. "На Самотлоре добывали 150 миллионов тонн нефти – это четверть всей добычи СССР", — привел он впечатляющие цифры.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Особое эмоциональное звучание мероприятию придало выступление ветерана геологоразведки, активиста совета ветеранов Николая Лиханова. Он прочел собственное стихотворение, посвященное геологии, и поделился воспоминаниями с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия": "Я отдал геологии 29 лет жизни – начинал в 1968 году в Правдинске, потом был переведён на Ямал". Напутствуя молодых специалистов, геолог и поэт отметил: "Наша страна очень богатая, у нее много резервов. Молодежи нужно стремиться увеличивать наши богатства, и природные, и духовные".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аллея площадью почти 7 тыс. 500 кв. м протянулась от улицы Тульской до дома № 42 в проезде Геологоразведчиков. Пространство стилизовано под реку: здесь появились тематические зоны с имитацией природного ландшафта, пешеходные дорожки из шести видов плитки и арт‑объекты. В начале аллеи установлен трехметровый металлический компас – символ геологов‑первооткрывателей, а особую атмосферу создают крупные камни разных пород, некоторые весом не менее тонны.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На территории также размещены скульптура "Геологоразведчикам", качели, арки, высажены сирень и гортензии. Девять информационных стендов с архивными фото и QR‑кодами, дающими доступ к книгам о геологии, придают пространству информационно‑образовательный характер.

Проект реализован в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Название Аллея Первых поддержали 96 % участников общественного голосования на портале "Я решаю!". Теперь это место станет живым напоминанием о героическом прошлом региона и вкладе геологов в развитие Тюменской области.

﻿

Инна Кондрашкина

