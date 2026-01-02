  • 2 января 20262.01.2026пятница
"НеДетсадовские встречи" организуют в тюменской библиотеке имени Лагунова

Общество, 18:44 02 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 900 детей и их родителей посетили мероприятия проекта "НеДетсадовские встречи" для детей дошкольного и младшего школьного возраста за два ода. Проект реализуется в областной детской библиотеке имени К.Я.Лагунова в Тюмени с 2024 года, сообщили в пресс-службе учреждения.

Занятия включают в себя развитие речи, внимания, моторики, знакомство со сказками и расширение знаний об окружающем мире. Циклы мероприятий разработаны для ребят разного возраста.

Так с малышами 2-3 лет проводят занятия "Три шага до детского сада"; занятия "Сказочная шкатулка" рассчитаны на детей 4-6 лет; а для ребят 6-7 лет предназначены сразу два цикла - "Любопытные совята" и "Уроки осторожности с Пахтачком".

В 2026 году возобновится цикл "Пальчики-зайчики" для малышей 2-5 лет, направленный на развитие у детей мелкой моторики.

