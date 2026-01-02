Дополнительные функции заработали в обновленном приложении "Транспорт 72"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более широкий функционал и современный интерфейс имеет обновленная версия приложения "Транспорт 72".

В мобильном приложении можно пополнить транспортную карту, а также добавить несколько карт ТТС, купить билеты на междугородние автобусы и построить маршруты. Также доступны интерактивные подсказки, история поездок по карте ТТС за выбранный период, история поиска маршрутов. Появилась возможность делиться маршрутом с тем, у кого также установлено приложение, отслеживать транспорт по типу и классу, просматривать расписание междугородних автобусов.

Прежние функции также доступны. К ним относятся: определение местоположения, добавление маршрута в избранное, построение маршрута и другие возможности, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Цифровые сервисы для комфорта наших граждан для нас в приоритете, новый сервис создавался благодаря обратной связи от пользователей общественного транспорта. Будем дальше совершенствовать сервисы и ждать новых предложений по развитию", - прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

Скачать новое приложение "Транспорт 72" можно на RuStore или Google Play.