  • 2 января 20262.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Дополнительные функции заработали в обновленном приложении "Транспорт 72"

Общество, 17:57 02 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более широкий функционал и современный интерфейс имеет обновленная версия приложения "Транспорт 72".

В мобильном приложении можно пополнить транспортную карту, а также добавить несколько карт ТТС, купить билеты на междугородние автобусы и построить маршруты. Также доступны интерактивные подсказки, история поездок по карте ТТС за выбранный период, история поиска маршрутов. Появилась возможность делиться маршрутом с тем, у кого также установлено приложение, отслеживать транспорт по типу и классу, просматривать расписание междугородних автобусов.

Прежние функции также доступны. К ним относятся: определение местоположения, добавление маршрута в избранное, построение маршрута и другие возможности, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Цифровые сервисы для комфорта наших граждан для нас в приоритете, новый сервис создавался благодаря обратной связи от пользователей общественного транспорта. Будем дальше совершенствовать сервисы и ждать новых предложений по развитию", - прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

Скачать новое приложение "Транспорт 72" можно на RuStore или Google Play.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мобильное приложение , общественный транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:12 02.01.2026В Бердюжском округе в 2026 году начнется подготовка к строительству очистных сооружений
18:44 02.01.2026"НеДетсадовские встречи" организуют в тюменской библиотеке имени Лагунова
17:57 02.01.2026Дополнительные функции заработали в обновленном приложении "Транспорт 72"
17:16 02.01.2026Городская мастерская чудес открылась в тюменской "Конторе пароходства"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора