Вакансии руководителей отделов и подразделений предлагают в Тюменской области

Общество, 20:41 02 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Множество вакансий для руководителей отделов и подразделений в разных сферах предлагают работодатели в Тюменской области. Так, по информации "Вслух.ру", требуются начальник отдела в строительстве с зарплатой до 170 тыс. рублей в месяц, начальник ремонтно-механических мастерских - до 160 тыс. рублей, руководитель группы в промышленности - до 139 тыс. рублей.

Среди предложений также – директор школы, директор по персоналу, генеральный директор предприятия, управляющий отделением банка, заведующий фермой и другие.

Всего в Тюменской области открыто более 19 тысяч вакансий. В списке департамента труда и занятости населения региона 169 рабочих специальностей и 193 - для служащих.

