Четыре техногенных пожара потушили в Тюменской области за сутки

Четыре техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за прошедшие сутки. По данным регионального управления МЧС России, были эвакуированы пять человек.

2 января в два часа ночи в Тобольске произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома в 10-м микрорайоне. Огонь повредил имущество на площади 8 кв. м. Из зоны воздействия опасных факторов эвакуированы пять человек. Причина пожара устанавливается.

В 17 часов в Тобольском муниципальном округе произошел пожар в деревне Нижние Аремзяны на улице Береговой. Огнем повреждена хозяйственная постройка на площади 1 кв. м. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Около 18 часов в поселке Туртас Уватского округа произошел пожар в двухэтажном здании на улице Газовиков. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 100 кв. м. Причина пожара устанавливается. Также вечером, но уже в Заводоуковске на улице Революции произошел пожар в хозяйственной постройке. Огнем повреждена внутренняя отделка на площади 3 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, сотрудники ведомства 11 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.