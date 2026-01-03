В тюменском "Роднике" проведут смену "Операция Север: хранители единства"

Тематическая смена "Операция Север: хранители единства" пройдет в центре комплексной реабилитации "Родник" с 5 по 11 января. Детям предстоит разработать командную стратегию, отыскать артефакты и выполнить важную миссию, сообщает пресс-служба медучреждения.

Главный сюрприз для ребят — визит настоящих северных собак. Среди них — самоед Майя, которая станет верным провожатым для детской команды. У пушистой участницы есть все необходимые документы, включая ветеринарный паспорт, а также диплом об окончании общего курса дрессировки с отличием.

В праздничную программу включены мастер‑классы, конкурсы и дискотека. Также организаторы обеспечат детей шестиразовым питанием, спелеокамерой, массажем, будет работать бассейн, сауна и многое другое. Все желающие смогут сделать памятные снимки в компании собак.