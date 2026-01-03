  • 3 января 20263.01.2026суббота
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В тюменском "Роднике" проведут смену "Операция Север: хранители единства"

Общество, 20:39 03 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тематическая смена "Операция Север: хранители единства" пройдет в центре комплексной реабилитации "Родник" с 5 по 11 января. Детям предстоит разработать командную стратегию, отыскать артефакты и выполнить важную миссию, сообщает пресс-служба медучреждения.

Главный сюрприз для ребят — визит настоящих северных собак. Среди них — самоед Майя, которая станет верным провожатым для детской команды. У пушистой участницы есть все необходимые документы, включая ветеринарный паспорт, а также диплом об окончании общего курса дрессировки с отличием.

В праздничную программу включены мастер‑классы, конкурсы и дискотека. Также организаторы обеспечат детей шестиразовым питанием, спелеокамерой, массажем, будет работать бассейн, сауна и многое другое. Все желающие смогут сделать памятные снимки в компании собак.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дети , центр Родник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 03.01.2026В тюменском "Роднике" проведут смену "Операция Север: хранители единства"
18:37 03.01.2026Тюменцам раскрыли в видеороликах, как провести новогодние праздники с пользой
17:34 03.01.2026Новогодними традициями Сальвадора поделилась с тюменцами иностранная студентка
17:05 03.01.2026Свыше 15 тыс. человек стали гостями тюменской "Солянки маркет" в прошлом году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора