Дед Мороз участвует в акции "Внимание, каникулы!" на дорогах Тюменской области

Мероприятие "Внимание, каникулы!", проходит на дорогах Тюменской области в выходные дни, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автоинспекторы проводят профилактические акции по безопасности детей на дорогах в местах зимнего отдыха, у ледовых городков, елок в городах и селах.

В акциях принимают участие волонтеры, юные инспекторы движения, активная родительская общественность. Детям и родителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД.

В акциях на федеральных трассах и у пешеходных переходов принимает участие Дед Мороз. Юным участникам движения автоинспекторы вручают памятки, календари, световозвращатели.

"В дни зимних каникул мы призываем взрослых водителей, в первую очередь родителей, к аккуратному вождению автомобилей при перевозке в них детей, - сказал начальник Госавтоинспекции региона Андрей Миллер, - Главное, чтобы водитель был трезвым, соблюдал правила перевозки детей в автомобилях и берег своих маленьких пассажиров".