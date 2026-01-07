  • 7 января 20267.01.2026среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Дед Мороз участвует в акции "Внимание, каникулы!" на дорогах Тюменской области

Общество, 10:49 07 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мероприятие "Внимание, каникулы!", проходит на дорогах Тюменской области в выходные дни, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автоинспекторы проводят профилактические акции по безопасности детей на дорогах в местах зимнего отдыха, у ледовых городков, елок в городах и селах.

В акциях принимают участие волонтеры, юные инспекторы движения, активная родительская общественность. Детям и родителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД.

В акциях на федеральных трассах и у пешеходных переходов принимает участие Дед Мороз. Юным участникам движения автоинспекторы вручают памятки, календари, световозвращатели.

"В дни зимних каникул мы призываем взрослых водителей, в первую очередь родителей, к аккуратному вождению автомобилей при перевозке в них детей, - сказал начальник Госавтоинспекции региона Андрей Миллер, - Главное, чтобы водитель был трезвым, соблюдал правила перевозки детей в автомобилях и берег своих маленьких пассажиров".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:19 07.01.2026Более четырех тысяч телят родилось в Тюменской области в 2025 году
14:59 07.01.2026250 метров коллектора под дорогой на улице Профсоюзной в Тюмени реконструируют по инновационной технологии
13:11 07.01.2026В Тюменской области прогнозируется метель
12:14 07.01.2026Тюменским школьникам и студентам рассказали о льготных поездках в автобусах на январь

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора