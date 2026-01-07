Более четырех тысяч телят родилось в Тюменской области в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более четырех тысяч телят родилось в Тюменской области с января по ноябрь 2025 года, сообщает региональный департамент АПК.

По количеству новорожденных животных лидирует ООО "Согласие" в Юргинском муниципальном округе. Там содержится почти 27% потомства от общего количества телят.

В ходе уборочной кампании для содержания поголовья аграрии в необходимом объеме заготовили корма высокого качества — сено и сенаж на 104% от плана, силос на 107%.