  • 7 января 20267.01.2026среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Более четырех тысяч телят родилось в Тюменской области в 2025 году

Общество, 15:19 07 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более четырех тысяч телят родилось в Тюменской области с января по ноябрь 2025 года, сообщает региональный департамент АПК.

По количеству новорожденных животных лидирует ООО "Согласие" в Юргинском муниципальном округе. Там содержится почти 27% потомства от общего количества телят.

В ходе уборочной кампании для содержания поголовья аграрии в необходимом объеме заготовили корма высокого качества — сено и сенаж на 104% от плана, силос на 107%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , животноводство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:19 07.01.2026Более четырех тысяч телят родилось в Тюменской области в 2025 году
14:59 07.01.2026250 метров коллектора под дорогой на улице Профсоюзной в Тюмени реконструируют по инновационной технологии
13:11 07.01.2026В Тюменской области прогнозируется метель
12:14 07.01.2026Тюменским школьникам и студентам рассказали о льготных поездках в автобусах на январь

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора