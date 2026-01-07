Перед зимними каникулами в тюменском "Роднике" школьники отдыхали классами
Перед зимними каникулами в тюменском центре комплексной реабилитации "Родник" отдыхали классами. Для ребят из разных школ провели новогодние мастер-классы, веселые соревнования и другие зимние активности, сообщает центр.
Педагоги центра предлагали выполнить поделки на каждый возраст, разные по сложности. Для малышей — плоские елочки, декорированные стразами и пайетками, а для старших — 3D-елки и новогодние венки.
В центре комплексной реабилитации рассчитывают, что дети будут с теплом вспоминать "родниковские посиделки", а может повторят мастер-класс уже дома, на Рождество, но уже для своих близких.