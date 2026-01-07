  • 7 января 20267.01.2026среда
Перед зимними каникулами в тюменском "Роднике" школьники отдыхали классами

Общество, 20:47 06 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Перед зимними каникулами в тюменском центре комплексной реабилитации "Родник" отдыхали классами. Для ребят из разных школ провели новогодние мастер-классы, веселые соревнования и другие зимние активности, сообщает центр.

Педагоги центра предлагали выполнить поделки на каждый возраст, разные по сложности. Для малышей — плоские елочки, декорированные стразами и пайетками, а для старших — 3D-елки и новогодние венки.

В центре комплексной реабилитации рассчитывают, что дети будут с теплом вспоминать "родниковские посиделки", а может повторят мастер-класс уже дома, на Рождество, но уже для своих близких.

# центр Родник , школьники

