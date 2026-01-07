250 метров коллектора под дорогой на улице Профсоюзной в Тюмени реконструируют по инновационной технологии

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Реконструкцию канализационного коллектора под автодорогой на ул. Профсоюзной в границах Ленина и Республики завершает в Тюмени "Росводоканал".

На этом участке оживленное движение и перекрытие даже одной полосы спровоцирует пробки. Чтобы не создавать неудобств, выбрана технология "полимерного рукава".

Будет отремонтировано 250 м сети, что позволит избежать возможных повреждений сети и просадок грунта на оживленных магистралях.

Современная технология реконструкции сетей с помощью полимерного рукава пока не получила широкого распространения в России. Материал для санации трубопроводов изготавливают в Санкт-Петербурге.

"Предварительно прочистили трубу, достав из нее огромное количество тряпок и другого мусора. На время санации участок сети перекрываем специальной заглушкой и через колодцы протаскиваем в старую трубу мягкий полимерный рукав. Потом участок сети наполняется теплым воздухом, рукав твердеет и внутри старой трубы образуется новая", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Тюменский водоканал один из первых в стране начал широко применять инновационную практику. Только в 2025 году таким образом реконструированы аварийные трубопроводы в районе улиц Тарская, Кремлевская и Профсоюзная.