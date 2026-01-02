  • 2 января 20262.01.2026пятница
В аварии на трассе Тюмень – Омск погибли женщина и ребенок

Происшествия, 17:31 02 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Женщина и ребенок погибли в аварии на трассе Тюмень – Омск в Омутинском округе, которая произошла 2 января.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, на 173 километре федеральной автодороги столкнулись Lada и Ford. Предварительно, водитель Lada выехала на встречную полосу. Оба автомобиля отбросило в кювет. Одну из оборвавшихся запчастей отбросило на автомобиль Honda, который тоже съехал из-за этого в кювет.

В ДТП погибли водитель и 10-летняя пассажирка автомобиля Lada, 13-летний пассажир доставлен в больницу. Отмечается, что 32-летняя водитель со стажем за рулем три месяца перевозила из Тюмени в Ишимский район двух племянников.

Также а аварии ранения получили водитель и пассажирка автомобиля Ford, жители села Шабаново Омутинского округа.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения проводит прокуратура Омутинского района. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП

