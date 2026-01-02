  • 2 января 20262.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

На трассе Тюмень – Омск ограничили движение из-за смертельного ДТП

Происшествия, 15:03 02 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение на 173 километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Омутинском округе Тюменской области частично ограничено из-за ДТП.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, движение осуществляется в реверсивном режиме, сотрудники ведомства регулируют движение.

По предварительной информации, в столкновении трех автомобилей погиб человек, ранены трое детей.

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , реверсивное движение

