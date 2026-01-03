  • 3 января 20263.01.2026суббота
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

11 детей пострадали и один погиб в ДТП за два дня в Тюменской области

Происшествия, 14:10 03 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 детей пострадали и один погиб в ДТП за два дня 2026 года в Тюменской области. 2 января произошло девять аварий, в которых погибли два человека, 18 были ранены, среди них - семь детей.

"Родители нарушают правила на дорогах, и из-за этого страдают дети-пассажиры", - сообщила начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

По ее данным, вчера Opel, Kia и Chery столкнулись на ул. Республики, 254 в Тюмени. Предварительно, 42-летняя водитель Opel при перестроении выехала на встречную полосу. В ДТП ранены трое детей: семилетний сын водителя Opel, а также мальчики 6 и 8 лет из автомобиля Kia. Ранение получил и водитель Chery.

Еще одна авария произошла по вине пьяного водителя. Отец повез 7-летнего сына из Тюмени за город, мальчик ехал без детского кресла на переднем сидении Lada. На 10-м км окружной дороги в районе ул. Институтской машина въехала в снежный вал на обочине дороги. Предварительно, 49-летний водитель не справился с управлением. Ранения получил его сын.

В медицинском учреждении у водителя установлено алкогольное опьянение: 1,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составлен административный материал за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Это не первая его "пьяная" поездка, в 2009 году тюменец был лишен права управления транспортом за пьяное вождение на 18 месяцев. Обстоятельства ДТП выясняются. Автоинспекторы привлекли водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Кроме этого, вчера на 238 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск автомобиль Hyundai съехал в кювет и въехал в помещение охраны моста. 36-летний водитель не смог выбрать безопасную скорость. Он и его жена получили ранения.

"Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям снизить скорость на дорогах, особенно если они перевозят детей", - отметила Анжела Борисова.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аварии , Госавтоинспекция Тюменской области , дети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:15 03.01.2026Выезд на встречную полосу — одна из основных причин аварий в Тобольске
14:10 03.01.202611 детей пострадали и один погиб в ДТП за два дня в Тюменской области
13:02 03.01.2026Четыре техногенных пожара потушили в Тюменской области за сутки
17:31 02.01.2026В аварии на трассе Тюмень – Омск погибли женщина и ребенок

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора