11 детей пострадали и один погиб в ДТП за два дня в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 детей пострадали и один погиб в ДТП за два дня 2026 года в Тюменской области. 2 января произошло девять аварий, в которых погибли два человека, 18 были ранены, среди них - семь детей.

"Родители нарушают правила на дорогах, и из-за этого страдают дети-пассажиры", - сообщила начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

По ее данным, вчера Opel, Kia и Chery столкнулись на ул. Республики, 254 в Тюмени. Предварительно, 42-летняя водитель Opel при перестроении выехала на встречную полосу. В ДТП ранены трое детей: семилетний сын водителя Opel, а также мальчики 6 и 8 лет из автомобиля Kia. Ранение получил и водитель Chery.

Еще одна авария произошла по вине пьяного водителя. Отец повез 7-летнего сына из Тюмени за город, мальчик ехал без детского кресла на переднем сидении Lada. На 10-м км окружной дороги в районе ул. Институтской машина въехала в снежный вал на обочине дороги. Предварительно, 49-летний водитель не справился с управлением. Ранения получил его сын.

В медицинском учреждении у водителя установлено алкогольное опьянение: 1,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составлен административный материал за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Это не первая его "пьяная" поездка, в 2009 году тюменец был лишен права управления транспортом за пьяное вождение на 18 месяцев. Обстоятельства ДТП выясняются. Автоинспекторы привлекли водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Кроме этого, вчера на 238 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск автомобиль Hyundai съехал в кювет и въехал в помещение охраны моста. 36-летний водитель не смог выбрать безопасную скорость. Он и его жена получили ранения.

"Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям снизить скорость на дорогах, особенно если они перевозят детей", - отметила Анжела Борисова.

Виктория Макарова