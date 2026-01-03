Тюменцам раскрыли в видеороликах, как провести новогодние праздники с пользой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серию видеороликов о том, как провести новогодние праздники с максимальной пользой для тела и разума опубликовал Медиацентр Тюменской области. Практические гайды содержат экспертные советы и работающие лайфхаки для восстановления энергии, формирования здоровых привычек и осознанного отдыха.

Всего для тюменцев создали четыре тематических видео. В первом ролике "Новогодний режим: как отдохнуть и набраться сил" невролог, специалист медицинского центра "Церебро" Екатерина Чернова объясняет, как использовать праздничные дни для полноценного восстановления сил, а не пассивного отдыха. Она дает практические рекомендации по выявлению и минимизации ежедневных привычек, снижающих энергетический ресурс, а также предлагает конкретные действия и занятия для поддержания бодрости и продуктивности в течение всего дня.

Во втором видео "Психологический щит: как защищать личные границы" клинический психолог Александр Бунин на практических примерах разбирает способы корректного завершения нежелательных разговоров о личной жизни или работе за праздничным столом. Эксперт представляет эффективные психологические приемы для быстрого восстановления эмоционального равновесия после напряженного общения. Третий гайд "Как сделать заботу о здоровье своей привычкой" учит проактивному отношению к здоровью как к главной ценности. Врач-невролог Екатерина Чернова объясняет, почему основа заботы о здоровье заключается в систематической профилактике. Эксперт отвечает на ключевые вопросы: как часто необходимо проверять здоровье, и посещение каких специалистов должно стать регулярным. Также какие базовые обследования входят в программу диспансеризации и почему комплексная диагностика необходима даже при хорошем самочувствии. Отдельно в ролике рассматриваются психологические причины, по которым люди часто откладывают визит к врачу при легком недомогании, и возможные последствия для здоровья, связанные с таким промедлением.

Четвертый ролик "Как распознать кризис у близкого и помочь?" содержит четкий алгоритм действий, если кто-то из окружения оказался в сложной психологической ситуации. Практикующий психолог, преподаватель психологии Бахыт Яшкина рассказывает, как распознать тревожные сигналы: заметные изменения в поведении и специфические слова-маркеры в речи. Отдельно эксперт объясняет, почему психическое здоровье является фундаментальной частью общего здоровья человека.

"Новогодние каникулы — это не просто перерыв в работе, а возможность перезагрузиться, уделить время себе и близким. Однако этот период может стать источником стресса и усталости. Наша серия видео — это своего рода "инструкция" к осознанным каникулам. Мы собрали экспертов из разных сфер, чтобы дать тюменцам не просто теорию, а конкретные, применимые здесь и сейчас инструменты: от настройки режима до важных социальных навыков. Мы верим, что эти небольшие, но качественные вложения в свое физическое и ментальное состояние в начале года помогут сделать его более продуктивным и гармоничным, — отметила руководитель Медиацентра Тюменской области Валерия Иванова изданию "Мегатюмень".

Посмотреть ролики можно в сообществе во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 6+