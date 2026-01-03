  • 3 января 20263.01.2026суббота
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменцам раскрыли в видеороликах, как провести новогодние праздники с пользой

Общество, 18:37 03 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серию видеороликов о том, как провести новогодние праздники с максимальной пользой для тела и разума опубликовал Медиацентр Тюменской области. Практические гайды содержат экспертные советы и работающие лайфхаки для восстановления энергии, формирования здоровых привычек и осознанного отдыха.

Всего для тюменцев создали четыре тематических видео. В первом ролике "Новогодний режим: как отдохнуть и набраться сил" невролог, специалист медицинского центра "Церебро" Екатерина Чернова объясняет, как использовать праздничные дни для полноценного восстановления сил, а не пассивного отдыха. Она дает практические рекомендации по выявлению и минимизации ежедневных привычек, снижающих энергетический ресурс, а также предлагает конкретные действия и занятия для поддержания бодрости и продуктивности в течение всего дня.

Во втором видео "Психологический щит: как защищать личные границы" клинический психолог Александр Бунин на практических примерах разбирает способы корректного завершения нежелательных разговоров о личной жизни или работе за праздничным столом. Эксперт представляет эффективные психологические приемы для быстрого восстановления эмоционального равновесия после напряженного общения. Третий гайд "Как сделать заботу о здоровье своей привычкой" учит проактивному отношению к здоровью как к главной ценности. Врач-невролог Екатерина Чернова объясняет, почему основа заботы о здоровье заключается в систематической профилактике. Эксперт отвечает на ключевые вопросы: как часто необходимо проверять здоровье, и посещение каких специалистов должно стать регулярным. Также какие базовые обследования входят в программу диспансеризации и почему комплексная диагностика необходима даже при хорошем самочувствии. Отдельно в ролике рассматриваются психологические причины, по которым люди часто откладывают визит к врачу при легком недомогании, и возможные последствия для здоровья, связанные с таким промедлением.

Четвертый ролик "Как распознать кризис у близкого и помочь?" содержит четкий алгоритм действий, если кто-то из окружения оказался в сложной психологической ситуации. Практикующий психолог, преподаватель психологии Бахыт Яшкина рассказывает, как распознать тревожные сигналы: заметные изменения в поведении и специфические слова-маркеры в речи. Отдельно эксперт объясняет, почему психическое здоровье является фундаментальной частью общего здоровья человека.

"Новогодние каникулы — это не просто перерыв в работе, а возможность перезагрузиться, уделить время себе и близким. Однако этот период может стать источником стресса и усталости. Наша серия видео — это своего рода "инструкция" к осознанным каникулам. Мы собрали экспертов из разных сфер, чтобы дать тюменцам не просто теорию, а конкретные, применимые здесь и сейчас инструменты: от настройки режима до важных социальных навыков. Мы верим, что эти небольшие, но качественные вложения в свое физическое и ментальное состояние в начале года помогут сделать его более продуктивным и гармоничным, — отметила руководитель Медиацентра Тюменской области Валерия Иванова изданию "Мегатюмень".

Посмотреть ролики можно в сообществе во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# видео , психология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 03.01.2026В тюменском "Роднике" проведут смену "Операция Север: хранители единства"
18:37 03.01.2026Тюменцам раскрыли в видеороликах, как провести новогодние праздники с пользой
17:34 03.01.2026Новогодними традициями Сальвадора поделилась с тюменцами иностранная студентка
17:05 03.01.2026Свыше 15 тыс. человек стали гостями тюменской "Солянки маркет" в прошлом году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора