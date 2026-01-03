Выезд на встречную полосу — одна из основных причин аварий в Тобольске

Выезд на встречную полосу и превышение скорости — одни из основных причин аварий в Тобольске на междугородних трассах. Подавляющее большинство аварий происходит из-за пренебрежения ПДД и невнимательности водителей.

За последние дни на Уватском тракте столкнулись Honda и Lada – пострадали женщина и её 13-летний сын. На Юбилейной сбили 17-летнюю девушку на пешеходном переходе.

"Погода усугубляет ситуацию: снегопад, гололёд и ухудшенная видимость повышают риски. Дорожные службы работают в усиленном режиме, но ответственность каждого водителя и пешехода остаётся решающим фактором", - написал в своих социальных сетях глава Тобольска Петр Вагин.

Он призвал водителей к максимальной внимательности на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не садиться за руль в состоянии усталости или опьянения. Также необходимо быть внимательными у пешеходных переходов.