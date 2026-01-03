  • 3 января 20263.01.2026суббота
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Глава Тобольского округа проверит состояние зимников на отдаленных территориях

Общество, 12:03 03 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Сильные снегопады создали непростые условия на дорогах Тобольского округа. Подрядная организация АО "ТОДЭП" (ДРСУ-6) очищает основные зимние маршруты с 1 января.

"Мы в курсе ситуации на участке Овсянниково - Лайтамак, где возникли сложности с проездом, о чём нам также сообщали жители, присылая видео. Эта проблема находится на особом контроле", - сообщили в администрации Тобольского округа.

В муниципалитете отметили, что все обращения от жителей в социальных сетях оперативно передают подрядчику для реагирования. 3 января глава Тобольского округа Андрей Ходосевич вместе со специалистами администрации выехал на место для личной оценки ситуации и оперативного решения вопросов по наладке бесперебойного движения.

# автозимники , Тобольский район

﻿
