Глава Тобольского округа проверит состояние зимников на отдаленных территориях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Сильные снегопады создали непростые условия на дорогах Тобольского округа. Подрядная организация АО "ТОДЭП" (ДРСУ-6) очищает основные зимние маршруты с 1 января.

"Мы в курсе ситуации на участке Овсянниково - Лайтамак, где возникли сложности с проездом, о чём нам также сообщали жители, присылая видео. Эта проблема находится на особом контроле", - сообщили в администрации Тобольского округа.

В муниципалитете отметили, что все обращения от жителей в социальных сетях оперативно передают подрядчику для реагирования. 3 января глава Тобольского округа Андрей Ходосевич вместе со специалистами администрации выехал на место для личной оценки ситуации и оперативного решения вопросов по наладке бесперебойного движения.