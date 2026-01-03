  • 3 января 20263.01.2026суббота
Губернатор Тюменской области призвал водителей к осторожности на дорогах

Губернатор, 16:15 03 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. За два дня нового года в регионе уже произошло 15 ДТП, в которых пострадали люди.

Четыре человека погибли, в том числе десятилетняя девочка. 34 человека получили ранения, в том числе 11 детей.

"Понимаю, что праздники – время отдыха и расслабленности, но не во время управления автомобилем! Пожалуйста, будьте осторожны, собраны и бдительны. Жизни и здоровье близких – в наших руках", - написал Александр Моор в своих социальных сетях.

