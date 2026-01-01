Александр Моор принес соболезнования близким погибших при атаке ВСУ в Херсонской области

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора (архив) | Фото: из Telegram-канала Александра Моора (архив)

Губернатор Тюменской области Александр Моор от лица жителей региона принес соболезнования родным и близким погибших в Херсонской области.

“Страшная трагедия в Херсонской области. Под бой курантов по мирным людям, встречавшим Новый год в кафе, нанесли удар беспилотниками. Десятки погибших”, – написал он.

Глава региона напомнил, что в новогоднюю ночь даже в годы Великой Отечественной войны стороны нередко прекращали огонь.

“Это чудовищное, ужасное преступление. У таких действий нет и не может быть оправданий. Сил и скорейшего выздоровления всем пострадавшим”, – заключил губернатор.