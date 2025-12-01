Александр Моор поздравил бойцов на передовой СВО
Особые праздничные слова перед Новым годом губернатор Тюменской области Александр Моор адресовал бойцам специальной военной операции. Он назвал их героями: своей семьи, всего региона и России.
"От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Вы мужественно отстаиваете национальные интересы страны. Все вы – герои своей семьи, нашего региона и России! Желаю вам здоровья и сил. Пусть 2026 год принесёт мир и благополучие! Знайте, что мы поддерживаем вас, верим в вас и ждем домой с Победой. С наступающим Новым годом!".
Видеопоздравление от главы региона уже направлено во все подразделения, где служат бойцы из Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.