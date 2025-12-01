Исполнения заветных желаний пожелал в Новый год полпред Артем Жога

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2025 год был наполнен разными событиями. Они радовали, проверяли на прочность, вдохновляли, объединяли и открывали новые горизонты. Этот факт отметил полномочный представитель президента в УФО Артем Жога в своем новогоднем поздравлении.

"Этот год ещё раз подтвердил: наша сила - в сплочённости и верности себе. Мы решили множество задач, и каждая из них стала шагом к достижению общих целей. В Уральском федеральном округе развиваются города и поселки, строятся школы и больницы, открываются спортивные площадки и ремонтируются дороги. Но главная ценность и достижение – это вы. У нас живут трудолюбивые, талантливые и преданные родному краю люди. Благодаря вам жизнь в регионах становится комфортнее, счастливее и ярче", - сказал он.

Особые слова признательности он адресовал бойцам в зоне СВО. "Спасибо, братья, за ваше искреннее служение Родине! Победа будет за нами!", - подчеркнул полпред.

Он пожелал всем крепкого здоровья, добра и исполнения самых заветных желаний.