За 50 лет продолжительность новогодних каникул в Тюменской области выросла в шесть раз

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Рекордные новогодние выходные стартовали в Тюменской области. Жители региона будут отдыхать 12 дней подряд - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Первый рабочий день в новом году придется на понедельник, 12 января. Именно в этот день тюменцам необходимо вернуться к трудовым обязанностям.

Для сравнения, полвека назад жители региона отдыхали гораздо меньше. В соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР от 18 февраля 1975 года "О праздничных и памятных днях" на Новый год предоставлялись только два выходных дня: 1 и 2 января. Уже 3 января люди выходили на работу.

Таким образом, за 50 лет продолжительность новогодних каникул в регионе выросла в шесть раз.

В наступающем году длительный период отдыха стал возможен благодаря официальному переносу выходных дней. Согласно постановлению правительства РФ № 1466 от 24 сентября 2025 года, выходной с воскресенья, 4 января 2026 года, перенесен на среду, 31 декабря 2025 года. Кроме того, выходной с субботы, 3 января, перенесен на пятницу, 9 января.

Инна Кондрашкина