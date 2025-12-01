Встречи с древними артефактами и Коньком-горбунком пройдут в Ишиме в новогодние выходные

Наполнить дни яркими впечатлениями и открыть для себя что‑то по‑настоящему необычное приглашают музейщики Ишима в новогодние каникулы. Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова обещает гостям удивительное путешествие сквозь века, от древних артефактов III тысячелетия до н. э. до волшебных миров знаменитой сказки "Конек‑горбунок".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая музеем Петра Ершова Надежда Проскурякова.

По ее словам, начать знакомство стоит с музея "Городская управа". Здесь хранится редчайшая археологическая находка – ровесница Египетских пирамид – мергенская куколка, чей возраст насчитывает более четырех тысяч лет. Этот хрупкий артефакт словно открывает портал в далекое прошлое, позволяя прикоснуться к тайнам древних обитателей этих земель. А следом гости погружаются в более близкие по времени эпохи: узнают о шумной Никольской ярмарке, купеческом быте и непростых годах военного времени, которые пережил регион.

Тем, кто ищет живое творческое общение, прямая дорога в арт‑галерею. Здесь не просто показывают выставки — здесь учат создавать красоту своими руками. Мастер‑классы дарят возможность почувствовать себя художником, а сувенирная лавка соблазняет неповторимыми работами местных мастеров: картинами, плетеными изделиями, керамикой – каждая вещь хранит тепло человеческих рук.

Сердце комплекса – музей П. П. Ершова, где собрана самая большая в мире коллекция, посвященная "Коньку-горбунку". Малоизвестный портрет писателя, его родословная, редкие издания сказки – все это помогает по‑новому взглянуть на историю создания волшебного повествования. Здесь словно оживают строки: "За горами, за лесами, за широкими морями…"

А чтобы полностью погрузиться в сказочную атмосферу, стоит отправиться в село Ершово, где расположен этнографический музей "Комиссариатский дом". На его территории гостей встречает изба "Ивана Петровича Д", а рядом возвышается гигантская Рыба‑кит. Это идеальное место для памятных фотографий. Маленькие лошадки, напоминающие того самого Конька‑горбунка, с радостью принимают угощение от посетителей.

Завершить путешествие можно у храма Петра Столпника, возведенного на месте дома, где появился на свет Петр Павлович Ершов. Храм, названный в честь небесного покровителя писателя, хранит особую тишину и благодать, напоминая: история – это не только экспонаты за стеклом, но и живая память места.

"Мы стараемся, чтобы каждый гость ушел с ощущением чуда. Для нас важно не просто показать предметы старины, а помочь людям почувствовать связь времен, увидеть, как прошлое дышит в настоящем. Приходите. И вы убедитесь, что в наших стенах сказка становится реальностью, а история – близкой и понятной", – рассказала Надежда Проскурякова.

Ишимский музейный комплекс ждет гостей все новогодние каникулы. По словам Надежды Проскуряковой, здесь время течет по‑другому: каждый зал, каждая экспозиция становится шагом в удивительное путешествие, где древность встречается с современностью, а реальность переплетается со сказкой.

Инна Кондрашкина