  • 20 января 202620.01.2026вторник
  • В Тюмени -23..-25 С 2 м/с ветер северо-восточный

Тюменцев предупредили о возможных авариях на теплотрассах

Общество, 19:39 20 января 2026

ИА "Тюменская линия"

Комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения стабильной и надежной работы системы теплоснабжения проводит АО "УСТЭК" в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха. В ночь на 21 января ожидается понижение температуры воздуха до –29 °C, а к концу недели — до –33 °C.

"Экстремально низкие температуры и резкие температурные колебания создают повышенную нагрузку на объекты тепловых сетей и могут стать причиной технологических нарушений. Для минимизации рисков специалисты осуществляют усиленный контроль за состоянием тепловых сетей и оборудования, проводят регулярные обходы и мониторинг объектов теплосетевого хозяйства. В случае выявления повреждений аварийно-восстановительные бригады готовы к оперативному реагированию и выполнению восстановительных работ в кратчайшие сроки", - рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Горожан просят при обнаружении признаков возможных повреждений тепловых сетей: подтаивание асфальтового покрытия, выход горячей воды на поверхность, интенсивное парение, сообщать: в контакт-центр АО "УСТЭК" по телефону 38-62-00; в службу Единого центра оперативного реагирования (ЕЦОР) по телефону 45-15-20.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# УСТЭК , теплоснабжение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:31 20.01.2026"Школьный час" будет проходить в Тюменской области и в 2026 году
21:03 20.01.2026Энергетики СУЭНКО готовы к очередным заморозкам
20:54 20.01.2026В Тюмени для 38 % работников личный успех важнее, чем командный
19:39 20.01.2026Тюменцев предупредили о возможных авариях на теплотрассах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора