Тюменцев предупредили о возможных авариях на теплотрассах

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения стабильной и надежной работы системы теплоснабжения проводит АО "УСТЭК" в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха. В ночь на 21 января ожидается понижение температуры воздуха до –29 °C, а к концу недели — до –33 °C.

"Экстремально низкие температуры и резкие температурные колебания создают повышенную нагрузку на объекты тепловых сетей и могут стать причиной технологических нарушений. Для минимизации рисков специалисты осуществляют усиленный контроль за состоянием тепловых сетей и оборудования, проводят регулярные обходы и мониторинг объектов теплосетевого хозяйства. В случае выявления повреждений аварийно-восстановительные бригады готовы к оперативному реагированию и выполнению восстановительных работ в кратчайшие сроки", - рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Горожан просят при обнаружении признаков возможных повреждений тепловых сетей: подтаивание асфальтового покрытия, выход горячей воды на поверхность, интенсивное парение, сообщать: в контакт-центр АО "УСТЭК" по телефону 38-62-00; в службу Единого центра оперативного реагирования (ЕЦОР) по телефону 45-15-20.