"Школьный час" будет проходить в Тюменской области и в 2026 году

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Школьный час" будет проходить в Тюменской области и в 2026 году. В Тюмени и Тюменском округе сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции уже несут службу у школ, обеспечивая дорожную безопасность школьников, сообщает региональная ГАИ.

"Работа нарядов ДПС у образовательных учреждений очень важна для безопасности детей, идущих по маршруту "дом-школа-дом". В минувшем году на безопасных маршрутах школьников произошло 12 ДТП, все они из-за нарушения ПДД водителями, не пропустившими школьников на пешеходных переходах. Мы и дальше будет контролировать предоставление преимущества пешеходам на "зебрах", — отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В 2025-м году на пешеходных переходах в Тюменской области сбили 56 детей, они получили ранения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят с водителями массовую разъяснительную работу, а во время "школьного часа" несут службу, в первую очередь, у тех образовательных учреждений, где уже случались наезды на юных пешеходов.

В школах проводятся уроки дорожной безопасности. Автоинспекторы объясняют, как правильно перейти дорогу, чтобы не стать участником ДТП. Детей призывают быть внимательными, убедиться, что водитель их пропускает и не использовать во время перехода мобильные телефоны и наушники, которые мешают оценивать дорожную обстановку.