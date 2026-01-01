  • 20 января 202620.01.2026вторник
  • В Тюмени -23..-25 С 2 м/с ветер северо-восточный

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству выведенных на рынок МКД в декабре

Экономика, 20:43 20 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по количеству многоквартирных домов, выведенных на рынок в декабре 2025 г. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков РФ.

За месяц строительные компании вывели в Тюменской области 11 домов на 3 тыс. 41 квартиру площадью 133 тыс. 951 кв. м.

Лидер рейтинга – Москва, где в декабре 2025 г. застройщики вывели 46 новых домов на 9,6 тыс. квартир, общая площадь превысила 471 тыс. кв. м.

По оценке ЕРЗ.РФ, в целом по стране, сравнению с декабрем 2024 года количество выведенных на рынок новых объектов увеличилось на 25 %, а относительно ноября 2025 года оно выросло на 51 %.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# строительство жилья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:43 20.01.2026Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству выведенных на рынок МКД в декабре
17:49 20.01.2026Оформить сделку по покупке недвижимости тюменцы могут из дома
17:27 20.01.2026В Тюмени расселили жильцов 34 домов блокированной застройки
16:32 20.01.2026В Тюмени в мороз спрос на отогрев и отбуксировку машин вырос в два раза

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора