Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству выведенных на рынок МКД в декабре

Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по количеству многоквартирных домов, выведенных на рынок в декабре 2025 г. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков РФ.

За месяц строительные компании вывели в Тюменской области 11 домов на 3 тыс. 41 квартиру площадью 133 тыс. 951 кв. м.

Лидер рейтинга – Москва, где в декабре 2025 г. застройщики вывели 46 новых домов на 9,6 тыс. квартир, общая площадь превысила 471 тыс. кв. м.

По оценке ЕРЗ.РФ, в целом по стране, сравнению с декабрем 2024 года количество выведенных на рынок новых объектов увеличилось на 25 %, а относительно ноября 2025 года оно выросло на 51 %.