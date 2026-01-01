Энергетики СУЭНКО готовы к очередным заморозкам

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

СУЭНКО переводит свои энергетические объекты и персонал в режим повышенной готовности до 25 января включительно. Причина – прогнозируемая низкая температура воздуха ночью до -34 градусов, сообщает пресс-служба компании.

Все филиалы компании приступили к работе в усиленном режиме: отменено проведение плановых работ, связанных с ограничением электроснабжения потребителей, в структурных подразделениях организовано круглосуточное дежурство профильных сотрудников. Оперативно‑ситуационный центр СУЭНКО функционирует в режиме 24/7, осуществляет непрерывный мониторинг обстановки и координирует действия персонала.

На особом контроле находится ситуация с нагрузкой в сетях СНТ города Тюмени и Тюменского района. Так, например, в ряде локаций уже сегодня на дежурство выставлены мобильные дизельные генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. В районе пос. Березняковский и Казарово совместно со специалистами "Россети Тюмень" завершены работы по увеличению пропускной способности магистральной кабельно-воздушной линии для недопущения сбоев при пиковых нагрузках в период максимально низкой температуры воздуха на улице.

К ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения готовы 354 аварийно‑восстановительные бригады. В резерве находится 40 передвижных дизельных электростанций на случай временного энергоснабжения потребителей.

Напомним, что предыдущий режим повышенной готовности действовал с 13 по 16 января текущего года. СУЭНКО успешно справилась с поставленными задачами: сбоев в электроснабжении не допущено, все кратковременные отключения были оперативно устранены силами аварийно‑восстановительных бригад.

При возникновении вопросов, связанных с электроснабжением, жители могут позвонить по круглосуточному телефону горячей линии 8 800-700-86-72 (Тюменская область) и 8-800-700-40-50 (Курганская область) или оставить сообщение при помощи онлайн-сервиса "Сообщить о проблеме" на suenco.ru.