  • 20 января 202620.01.2026вторник
  • В Тюмени -23..-25 С 2 м/с ветер северо-восточный

В Тюмени для 38 % работников личный успех важнее, чем командный

Общество, 20:54 20 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для 38 % тюменцев личный успех в работе важнее, чем командный. Командных игроков больше среди женщин, амбициозных карьеристов — среди мужчин, сообщают аналитики сервиса SuperJob.

Мужчины чаще женщин признавались, что им важнее индивидуальные достижения (40 и 37% соответственно), хотя командных игроков и среди представителей сильного пола все же больше, чем индивидуалистов (42 %).

По итогам исследования установлено, что чем выше зарплата у работников, тем меньше важны индивидуальные результаты и больше — командные. Отчасти это связано с тем фактом, что среди зарабатывающих от 150 тыс. рублей в месяц больше руководителей.

SuperJob прогнозирует, что 2026 станет годом усиления конкуренции, как среди соискателей, так и в рабочих командах. Разрыв в доходах будет увеличиваться, зарплаты перестанут расти для всех подряд: теперь это будет происходить избирательно — в приоритете те, чья квалификация создает реальную ценность для бизнеса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# зарплата , карьера , работа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:31 20.01.2026"Школьный час" будет проходить в Тюменской области и в 2026 году
21:03 20.01.2026Энергетики СУЭНКО готовы к очередным заморозкам
20:54 20.01.2026В Тюмени для 38 % работников личный успех важнее, чем командный
19:39 20.01.2026Тюменцев предупредили о возможных авариях на теплотрассах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора