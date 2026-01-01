В Тюмени для 38 % работников личный успех важнее, чем командный

Для 38 % тюменцев личный успех в работе важнее, чем командный. Командных игроков больше среди женщин, амбициозных карьеристов — среди мужчин, сообщают аналитики сервиса SuperJob.

Мужчины чаще женщин признавались, что им важнее индивидуальные достижения (40 и 37% соответственно), хотя командных игроков и среди представителей сильного пола все же больше, чем индивидуалистов (42 %).

По итогам исследования установлено, что чем выше зарплата у работников, тем меньше важны индивидуальные результаты и больше — командные. Отчасти это связано с тем фактом, что среди зарабатывающих от 150 тыс. рублей в месяц больше руководителей.

SuperJob прогнозирует, что 2026 станет годом усиления конкуренции, как среди соискателей, так и в рабочих командах. Разрыв в доходах будет увеличиваться, зарплаты перестанут расти для всех подряд: теперь это будет происходить избирательно — в приоритете те, чья квалификация создает реальную ценность для бизнеса.