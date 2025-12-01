Врач посоветовал тюменцам сделать 1 января идеальным днем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выбор в пользу ясного утра первого января призывает сделать тюменцев главный врач областного наркологического диспансера Виталий Андреев. Для этого он предлагает отказаться от алкоголя и начать год с внедрения полезных привычек.

По словам врача, это не призыв к аскезе. Это приглашение к настоящему празднику, где радость можно испытывать от смеха детей, встреч с близкими, теплых объятий.

"Наш диспансер каждый день видит обратную сторону медали праздничного употребления. Одна "безобидная" ночь становится точкой отсчета для проблем, которые растут, как снежный ком: ссоры, травмы, обострения хронических болезней, ДТП. Мы не пугаем, просто помните: ваш выбор сегодня — это ваша реальность завтра", - подчеркнул Виталий Андреев.

Наркологи готовы оказать помощь всем, кто желает отказаться от алкоголя. Записаться в диспансер можно через приложение "Телемед-72" или по тел. 8 (3452) 46-15-47, 8 (3452) 500-212. Помощь оказывается анонимно.