Четыре человека погибли на дорогах Тюменской области 30 декабря

Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области

11 аварий произошло на дорогах Тюменской области 30 декабря. Четыре человека погибли, из них один ребенок - семилетний житель Челябинской области. Он ехал в машине с родителями.

Еще 17 человек ранены. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии в больницах, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Все ехали на праздник к родственникам.

Среди главных ошибок предпраздничных путешествий руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер выделил спешку и ошибки в выборе скорости, неоправданные поездки в сложных погодных условиях, опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу, желание быстрее проехать большие перегоны без отдыха, чтобы успеть встретить с близкими людьми Новый год.

"Я уже дал ряд поручений, в том числе постоянный мониторинг дорожной и погодной обстановки для принятия решений, которые позволят избежать обострения аварийной ситуации в регионе. Я призываю водителей к благоразумию на дорогах. Особенно это касается тех автомобилистов, которые едут в новогодние путешествия с детьми и семьями", - обратился к землякам Андрей Миллер.