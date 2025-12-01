Четыре человека погибли на дорогах Тюменской области 30 декабря
11 аварий произошло на дорогах Тюменской области 30 декабря. Четыре человека погибли, из них один ребенок - семилетний житель Челябинской области. Он ехал в машине с родителями.
Еще 17 человек ранены. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии в больницах, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Все ехали на праздник к родственникам.
Среди главных ошибок предпраздничных путешествий руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер выделил спешку и ошибки в выборе скорости, неоправданные поездки в сложных погодных условиях, опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу, желание быстрее проехать большие перегоны без отдыха, чтобы успеть встретить с близкими людьми Новый год.
"Я уже дал ряд поручений, в том числе постоянный мониторинг дорожной и погодной обстановки для принятия решений, которые позволят избежать обострения аварийной ситуации в регионе. Я призываю водителей к благоразумию на дорогах. Особенно это касается тех автомобилистов, которые едут в новогодние путешествия с детьми и семьями", - обратился к землякам Андрей Миллер.