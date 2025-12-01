  • 31 декабря 202531.12.2025среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Четыре человека погибли на дорогах Тюменской области 30 декабря

Происшествия, 10:36 31 декабря 2025

Госавтоинспекция Тюменской области

11 аварий произошло на дорогах Тюменской области 30 декабря. Четыре человека погибли, из них один ребенок - семилетний житель Челябинской области. Он ехал в машине с родителями.

Еще 17 человек ранены. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии в больницах, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Все ехали на праздник к родственникам.

Среди главных ошибок предпраздничных путешествий руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер выделил спешку и ошибки в выборе скорости, неоправданные поездки в сложных погодных условиях, опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу, желание быстрее проехать большие перегоны без отдыха, чтобы успеть встретить с близкими людьми Новый год.

"Я уже дал ряд поручений, в том числе постоянный мониторинг дорожной и погодной обстановки для принятия решений, которые позволят избежать обострения аварийной ситуации в регионе. Я призываю водителей к благоразумию на дорогах. Особенно это касается тех автомобилистов, которые едут в новогодние путешествия с детьми и семьями", - обратился к землякам Андрей Миллер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Миллер , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:36 31.12.2025Четыре человека погибли на дорогах Тюменской области 30 декабря
18:55 30.12.2025В Тюмени сбили школьницу вне пешеходного перехода
18:19 30.12.2025В Тобольском лесничестве обнаружили две незаконные рубки
13:22 30.12.2025Ялуторовские полицейские на вокзале задержали молодого человека с гашишем

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора