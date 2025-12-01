Александр Моор: главный источник развития региона - его жители

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благодаря личным усилиям каждого из жителей в 2025 году Тюменская область добилась новых высот и успехов. "Это ярко подтверждает, что главный источник развития региона - в вас, дорогие земляки", - отметил губернатор Александр Моор в своем традиционном новогоднем поздравлении.

Уходящий год, по его словам, удивительным образом соединил прошлое, настоящее и будущее. Юбилейный год Великой Победы подарил чувство глубокой гордости за наследие родной страны, ее славных героев и победоносную историю.

"Время испытаний и опыт предыдущих поколений научили нас главному - не унывать, не терять надежду, объединяться в решении общих задач и твердо идти к поставленным целям. Мы вновь убедились, что именно семейные ценности, любовь и поддержка близких становятся опорой в трудные времена, сохраняют нашу веру в будущее и дают силы двигаться вперед", - сказал Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что достижения мирной жизни нельзя отделять от боевой работы специальной военной операции, которые мужественно отстаивают национальные интересы страны. В этом году за массовый героизм, отвагу и стойкость, проявленные личным составом, президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 91 саперному полку, сформированному в Тюменской области. "Это высокая честь и признание заслуг наших бойцов", - уточнил Александр Моор.

Уже через несколько часов наступит новый, 2026 год - Год единства народов России.

"Это прекрасный повод вспомнить, насколько важны взаимопонимание, уважение друг к другу и чувство общей ответственности перед нашей родиной. Желаю каждой семье на весь предстоящий год особой атмосферы, которую дарит эта новогодняя ночь. Пусть 2026 год принесет нам больше радости, тепла и гармонии, мира и благополучия. Вместе мы преодолеем любые трудности и достигнем новых побед. С Новым годом!", - заключил Александр Моор.

Видео - ТГ-канал Александра Моора