Ледовый спортивный комплекс "Водник" открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ледовый спортивный комплекс "Водник" открыли на ул. Судоремонтной в Тюмени 29 декабря. В современном объекте предусмотрено все необходимое для юных и взрослых спортсменов, а также инвалидов. Первую шайбу ввел в игру между командами выпускников прошлых лет и юношей последнего года обучения губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В первую очередь рассчитываем на развитие массового детско-юношеского спорта, но созданы условия и для того, чтобы спортом занимались люди старшего возраста, и, что очень важно – наши земляки, которые имеют ограничения по здоровью. Надеюсь, что те, кто еще не входит в миллион жителей Тюменской области, регулярно занимающихся спортом, присоединятся, и еще больше наших земляков будут укреплять свое здоровье", - прокомментировал Александр Моор значение объекта для Тюмени.

По словам главы региона, многое предусмотрено для удобства занятий ветеранов СВО. Например, сделан плоский выход на лед для тех, кто занимается следж-хоккеем. Есть удобные раздевалки для людей с ограниченными возможностями, ветеранов СВО после ранений.

"Спорт и физическая культура для них – это один из лучших способов реабилитации. А самое главное – своим примером ребята показывают сослуживцам, которые еще проходят лечение, что можно полноценно жить. Здесь есть все условия для этого. Уверен, что наши бойцы смогут оздоравливаться здесь, а кто-то сможет профессионально заниматься спортом. На уровне страны проходит большое количество спортивных мероприятий. Будем создавать такие возможности, в том числе, для формирования областных команд, чтобы ребята достойно представляли Тюменскую области в самых разных видах спорта", - подчеркнул глава региона.

Накопленный опыт по созданию адаптированных для ветеранов спортивных объектов будут использовать в Тюменской области при развитии спортивной инфраструктуры.

Отметим, первыми новый лед опробовали юные спортсмены – участники хоккейной команды "Водник" и фигуристки. Они совершили торжественные прокаты. Губернатор Тюменской области оставил пожелание побед на джерси команды "Водник".

Площадь здания ледового спорткомплекса "Водник" составляет 5,6 тыс. кв. м, арена вмещает более 100 человек. Примечательно, что на кровле административных корпусов применена инновационная ПВХ-мембрана. Все материалы для строительства произведены предприятиями Тюменской области.

Объект построен по государственной программе РФ "Развитие физической культуры и спорта", которую реализуют правительство Тюменской области и администрация Тюмени.

Оксана Корнеенкова