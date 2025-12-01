  • 31 декабря 202531.12.2025среда
Тюменский ресторатор рассказал о главном ингредиенте новогоднего оливье

Общество, 09:39 31 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разнообразить традиционный новогодний сала оливье можно, выбирая для него огурцы разного вида. Бренд-шеф ресторана "Добро" Денис Удовенко рассказал tmn.aif.ru, когда лучше выбирать свежий овощ, а когда - маринованный.

Так, свежий огурец сделает салат более сочным, хрустящим, легким. Среди минусов - то, что свежий овощ быстро отдает сок. Уже через день он станет водянистым, поэтому готовить оливье со свежими огурцами лучше непосредственно перед подачей на стол.

Маринованные огурцы придадут салату более насыщенный, соленый вкус. Его еще называют традиционным "советским" оливье. Он не потечет, сохранит свою плотность и не потеряет аромата даже спустя сутки в холодильнике, уверяет Денис Удовенко.

Однако чтобы разнообразить привычный салат, шеф советует добавлять в него оба вида огурца: свежий и соленый. По его словам, это позволяет достичь баланса между яркой выразительностью и свежестью.

Тем, кто любит эксперименты, ресторатор предлагает попробовать приготовить оливье с зеленым яблоком, редиской или добавить каперсы. Также можно попробовать заменить колбасу или мясо индейкой, а к ней добавить ананас. Также можно использовать утку, добавив к ней для вкуса кимчи.

# Новый год , салат

