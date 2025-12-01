Владимир Якушев: 2025 год сделал нас сильнее, мудрее и сплоченнее

2025 год не раз проверял россиян и жителей Тюменской области на прочность. Все испытания были пройдены с честью, они сделали всех только сильнее, мудрее и сплоченнее, уверен секретарь Генерального совета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Поздравляя земляков с Новым годом, он отметил, что для партии как ведущей политической силы неизменным остаётся главное — забота о благополучии каждого человека и развитие страны, невзирая на внешние вызовы.

"Этот праздник всегда приносит обновление и надежду. Под бой курантов люди разных поколений вспоминают пройденный путь, делятся планами и загадывают желания. В эти часы мы особенно чувствуем, что мы - одна большая единая семья, живущая от Калининграда до Чукотки", - считает Владимир Якушев.

Особые слова благодарности он адресовал бойцам СВО: тем, кто отстаивает суверенитет страны на передовой и восстанавливается в госпиталях.

"Пусть в ваших домах царят взаимопонимание и достаток, а в жизни каждого будет как можно больше радостных моментов. Счастья вам и добра. С наступающим праздником!", - пожелал Владимир Якушев.