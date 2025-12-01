  • 31 декабря 202531.12.2025среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Владимир Якушев: 2025 год сделал нас сильнее, мудрее и сплоченнее

Общество, 09:16 31 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2025 год не раз проверял россиян и жителей Тюменской области на прочность. Все испытания были пройдены с честью, они сделали всех только сильнее, мудрее и сплоченнее, уверен секретарь Генерального совета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Поздравляя земляков с Новым годом, он отметил, что для партии как ведущей политической силы неизменным остаётся главное — забота о благополучии каждого человека и развитие страны, невзирая на внешние вызовы.

"Этот праздник всегда приносит обновление и надежду. Под бой курантов люди разных поколений вспоминают пройденный путь, делятся планами и загадывают желания. В эти часы мы особенно чувствуем, что мы - одна большая единая семья, живущая от Калининграда до Чукотки", - считает Владимир Якушев.

Особые слова благодарности он адресовал бойцам СВО: тем, кто отстаивает суверенитет страны на передовой и восстанавливается в госпиталях.

"Пусть в ваших домах царят взаимопонимание и достаток, а в жизни каждого будет как можно больше радостных моментов. Счастья вам и добра. С наступающим праздником!", - пожелал Владимир Якушев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Якушев , Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:40 31.12.2025За 50 лет продолжительность новогодних каникул в Тюменской области выросла в шесть раз
11:48 31.12.2025Врач посоветовал тюменцам сделать 1 января идеальным днем
10:01 31.12.2025Встречи с древними артефактами и Коньком-горбунком пройдут в Ишиме в новогодние выходные
09:39 31.12.2025Тюменский ресторатор рассказал о главном ингредиенте новогоднего оливье

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора