В Тюмени внучки Деда Мороза устроят новогодний забег

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Забег Снегурочек станет одним из ярких новогодних мероприятий в Тюмени. Нарядные внучки Деда Мороза выйдут на старт 10 января в 14 часов. Место встречи - площадь 400-летия Тюмени, пишет Вcлух.ру.

Площадь у главной городской елки станет центром новогодних активностей в Тюмени. Уже с 1 января здесь в своей резиденции гостей будет принимать Дед Мороз. Около главного волшебника можно загадать желание, прочитать стихотворение и получить сладкий презент.

6 января на площадь выйдут Бабки Ежки. Они устроят сказочное дефиле на метлах, продемонстрируют свои таланты и вовлекут горожан в действо. Начало в 14 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Полный список мероприятий - на официальном сайте тюменьновогодняя.рф.