Александр Моор: человеческие связи прочнее и надёжнее электронных

Губернатор, 19:57 30 декабря 2025

скриншот видео из канала Max губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео из канала Max губернатора Тюменской области Александра Моора

Человеческие связи прочнее и надёжнее электронных. Не забывайте об этом, друзья, обратился к землякам губернатор Тюменской области Александр Моор, представляя новогоднее музыкальное социальное видео в своем канале мессенджера Max.

"Время добрых пожеланий и светлых чувств. Время тёплых искренних слов тем, кого мы любим. Время исполнения заветных желаний родных и друзей. Время Нового года. Иногда приходится сталкиваться с трудностями. Иногда – лишаться чего-то привычного и удобного. Но даже в такие моменты важно понимать, что это не повод унывать и расстраиваться. Дарим праздник тем, кому он наиболее важен – нашим близким", - подчеркнул глава региона.

Отметим, съемки новогоднего видеоролика прошли в городах Тюменской области — Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске.

Возрастное ограничение 6+.

