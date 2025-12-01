Глава МИД России Сергей Лавров исполнил мечту юного тюменца

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Глава МИД России Сергей Лавров исполнил мечту юного тюменца. Подарки - конструктор, детский археологический набор и 3D-ручку пятилетнему Степану из Тюмени вручил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Новый год – время исполнения самых заветных желаний. Желаю Степану и его маме, всем юным тюменцам и их родителям здоровья, счастья и веры в будущее!", - сказал Андрей Пантелеев.

Мальчик также пожелал посетить хоккейный матч и получил абонементы на игры тюменского "Рубина". Сбылась и еще одна мечта Степана – посидеть в пожарной машине.

Отметим, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снял открытку с пожеланием юного жителя Тюменской области с "Елки желаний" в Москве.