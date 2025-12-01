В селе Исетском 60 семей заедут в новые квартиры в канун Нового года

60 семей заедут в новые квартиры нового дома по ул. Янтимирова с. Исетского в канун Нового года. Благоустроенное жилье обретут жители ветхих домов и дети-сироты, ветераны СВО, инвалиды первой, второй групп и другие льготники, сообщил глава Исетского округа Константин Швецов.

"Дом современный, отвечает всем потребностям новоселов, в том числе с ограничениями по здоровью. Его построили по программе Тюменской области "Развитие жилищного строительства" для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и льготной категории граждан", - уточнил глава округа.

Он поздравил земляков с новосельем и пожелал комфортной жизни в современном жилье.