Тюменским предпринимателям с маркировкой "Честный знак" сократили путь на маркетплейсы

Экономика, 13:36 22 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Организаторы федеральной системы "Честный знак" подписали соглашение с ключевыми игроками рынка маркетплейсов Wildberries и Ozon. Создание единого контура контроля между данной системой и маркетплейсами принципиально меняет правила работы электронной торговли.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил куратор Центра поддержки "Честный знак" в Тюменской области, советник президента ТПП Тюменской области Владимир Долгушин.

"Фактически проверка легальности товара смещается на входе в маркетплейс. Это означает, что в онлайн-продажу смогут попадать только товары с корректной маркировкой, подтвержденным происхождением и правильно оформленными документами. В нашем регионе активно развиваются предприятия лёгкой промышленности, производства одежды, текстиля и товаров повседневного спроса, которые выходят на маркетплейсы как на основной канал продаж. Ранее добросовестный бизнес нередко сталкивался с недобросовестной конкуренцией со стороны продавцов, использующих фиктивное происхождение товара и формальный статус "российского производителя". Новый формат контроля исключает такие практики ещё на этапе размещения продукции", - пояснил Долгушин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменским производителям и предпринимателям решение дает более устойчивую и понятную среду работы. Бизнес, который изначально соблюдает требования маркировки, больше не конкурирует с продавцами, которые используют серые схемы и поддельные документы. Условия выхода на маркетплейсы становятся одинаковыми для всех, независимо от региона.

"Кроме того, новая система стимулирует производителей заранее выстраивать корректные процессы — от регистрации в "Честном знаке" до подготовки карточек товаров. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса Тюменской области, который активно осваивает онлайн-каналы и масштабирует продажи за пределы региона", - отметил куратор центра.

В перспективе инициатива приведёт к росту доверия к товарам российских производителей, снижению доли контрафакта и формированию более цивилизованного рынка электронной коммерции, где преимущество получают не те, кто работает системно и прозрачно.

Центр поддержки "Честный знак" в Тюменском технопарке стал первым в УФО и пятым в стране. Его открыли по инициативе ТПП Тюменской области 4 августа 2025 года.

За время работы специалисты оказали около 200 консультаций для предпринимателей не только Тюменской области, но и других регионов: ХМАО, ЯНАО, Свердловской и Челябинской областей, Донецкой Народной Республики. Более 3,2 тыс. предпринимателей Тюменской области уже стали участниками системы маркировки "Честный знак".

Контакты центра: ул. Республики, 142 (Тюменский технопарк), 1 этаж; 8 (3452) 39-33-09; Телеграм-канал.

Анжела Лебедева

# ТПП Тюменской области , Честный знак , маркетплейс , маркировка , маркировка товара

Тюменским предпринимателям с маркировкой "Честный знак" сократили путь на маркетплейсы
