  • 22 января 202622.01.2026четверг
Тюменские активистки примут участие во Всероссийской эстафете "Мои финансы"

Общество, 14:42 22 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 активисток тюменской Штаб-квартиры серебряного добровольчества примут участие во Всероссийской просветительской эстафете "Мои финансы", которая проходит с 19 по 30 января, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Ключевой темой череды мероприятий станет рациональное потребление. Откроет их вебинар о "расхламлении" с федеральными экспертами. Добровольцам расскажут, как избавиться от лишних вещей с пользой для экологии и семейного бюджета и подарить им вторую жизнь. Участники эстафеты сыграют в мини-игры на знание основ финансовой грамотности. Самые активные из них получат трекер спонтанных покупок, который поможет проанализировать и улучшить потребительские привычки.

Добровольцы поделятся полученными знаниями и проведут адаптированные занятия по рациональному потреблению для подопечных — пожилых посетителей дневных отделений Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, а также для воспитанников социально-реабилитационного центра "Семья". Завершится эстафета экскурсией активистов в экодом "Центральный", где состоится их знакомство с масштабными технологиями по переработке отходов в нашем городе.

# серебряные волонтеры , финансовая грамотность

