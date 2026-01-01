Для тюменских школьников стартовал конкурс "#ТвояТюмениЯ"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на V региональный конкурс "#ТвояТюмениЯ" стартовал в областной библиотеке имени Д. И. Менделеева. Заявки на конкурс рассматриваются в возрастных категориях 10-14 и 15-17 лет во всех муниципальных библиотеках Тюменской области, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Конкурс проводится по двум направлениям: "Литературное творчество" в номинациях: "Сказка", "Произведения малой формы", "Палитра народов Тюменского края"; "Медиатворчество" в номинациях: "Комикс", "Аудио- и видеоподкаст", "Книжная иллюстрация".

Победителей объявят на церемонии награждения в октябре. Работы участников разместят на сайте твоятюмения.рф. По итогам будет опубликован сборник "#ТвояТюмениЯ. Старт в большую литературу. 2026". Прием творческих работ и заявок на участие в конкурсе продлится до 31 мая 2026 года. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.