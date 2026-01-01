Учреждения Тюменской области приглашают стать лекториями "Знания"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учреждения и организации Тюменской области приглашают стать лекториями Российского общества "Знание".

Сеть просветительских площадок расширяется, они становится центрами притяжения для жителей регионов. В 2025 году к инициативе присоединилось более 500 различных организаций, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

Просветительские площадки получают организационную поддержку "Знания", в том числе по подбору и обязательной верификации лекторов, а также доступ к готовым успешным форматам мероприятий и методические материалы.

Чтобы присоединиться к проекту в качестве лектория "Знания", необходимо пройти регистрацию.