Учреждения Тюменской области приглашают стать лекториями "Знания"
Учреждения и организации Тюменской области приглашают стать лекториями Российского общества "Знание".
Сеть просветительских площадок расширяется, они становится центрами притяжения для жителей регионов. В 2025 году к инициативе присоединилось более 500 различных организаций, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.
Просветительские площадки получают организационную поддержку "Знания", в том числе по подбору и обязательной верификации лекторов, а также доступ к готовым успешным форматам мероприятий и методические материалы.
Чтобы присоединиться к проекту в качестве лектория "Знания", необходимо пройти регистрацию.