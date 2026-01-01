  • 22 января 202622.01.2026четверг
В Тюменской области "Лыжня России" пройдет на пяти площадках

Спорт, 17:38 22 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 6,5 тысяч жителей Тюменской области присоединятся к Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России" 14 февраля. В этом году гонка пройдет на пяти площадках, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В Тюмени массовые забеги любителей лыжного спорта состоятся на стадионе Тюменского госуниверситета по ул. Рощинское шоссе, 2. Спортсмены пробегут дистанции на территории лыжной базы спортивной школы №2 (ул. Барнаульская, 17/2).

В Тюменском округе массовая гонка пройдет в п. Боровский (ул. Трактовая, 2а), в Тобольске – на стадионе "Тобол" (пер. Рощинский, 69), в Ишиме – в Березовой роще (ул. Петропавловская, 23).

Регистрация участников начнется в 8 часов 30 минут, распределение участников по стартовым карманам – в 11 часов, официальная церемония открытия – в 11 часов 45 минут.

На 12 часов запланированы старты на дистанции 5 км для юношей и девушек 2008 г.р. и моложе, на дистанции 10 км для мужчин и женщин 2007 г.р. и старше, а также старт массового забега на 1 км.

В 13 часов 30 минут начнется церемония награждения победителей и призеров, в 14 часов 30 минут – официальная церемония закрытия.

# Лыжня России

﻿
