Более 300 молодых специалистов в Тюменской области трудоустроились после стажировки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 300 молодых специалистов трудоустраиваются по результатам программы стажировки в Тюменской области ежегодно. В 2025 году их было еще больше - 328, включая 43 выпускников образовательных учреждений, сообщает региональный департамент труда и занятости.

Эта мера поддержки действует в области с 2013 года. В ней участвуют выпускники вузов и колледжей, студенты последних курсов и те, кто завершил обучение, но работу за три года так и не нашел. Продолжительность стажировки - три месяца. За это время стажер получает зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, а участие в программе учитывается в общем трудовом стаже.

Узнать подробнее и подать заявку на стажировку можно в любом отделении Кадрового центра "Работа России" в Тюменской области или онлайн.