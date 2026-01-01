Более 6,5 тыс. человек посетили выставку "Рене Магритт" в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 6 тыс. 590 человек посетили выставку "Рене Магритт. Вероломство образов" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Экспозицию продлили до 8 февраля, пишет информационный центр правительства региона.

У тюменцев и гостей города есть возможность познакомиться с наследием мастера сюрреализма. В музее представлено около 40 литографий из частных коллекций Франции, Бельгии и Скандинавии. Это практически полное собрание печатных серий, созданных по оригиналам художника и изданных при поддержке Фонда Рене Магритта.

Сборные экскурсии состоятся 22, 29 января и 5 февраля в 18 часов, а также 24, 25, 31 января и 1, 7, 8 февраля в 17 часов. Подробности - здесь.