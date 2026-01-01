  • 22 января 202622.01.2026четверг
В Тюменской области запускают уникальный проект для детей с нарушениями слуха

Общество, 18:11 22 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Читаем сердцем: смысловое чтение для детей с нарушениями слуха" запускает АНО "Социокультурный психолого‑педагогический досуговый центр "Сфера" при поддержке первого конкурса 2026 года Фонда президентских грантов в Ишиме. На реализацию идеи выделено 688 тыс. руб.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор инициативы Наталья Станичникова. По ее словам, для глухих и слабослышащих детей чтение является не просто навыком, а становится каналом связи с миром. Через книгу они учатся понимать эмоции, выстраивать речь, находить свое место в обществе. Но обычное прочтение строк не дает нужного эффекта, поэтому так важно освоить смысловое чтение. Это умение анализировать текст, выделять главное, формулировать мысли, пересказывать. Именно этому и будут учить в Ишиме.

"Когда ребенок с нарушением слуха глубоко понимает текст, он перестает чувствовать себя изолированным. Книга становится мостом: он видит, что его переживания такие же, как у героев, а значит, он не один. Это дает уверенность, что его могут понять и услышать", – объяснила Наталья Станичникова.

В проекте примут участие не менее 30 детей 8–10 лет из школы‑интерната для ребят с нарушениями слуха. Всего в ней обучаются 102 ученика из Тюменской области, Ямала и Югры. Их разделят на три группы, с каждой проведут не менее шести занятий.

Программа построена как увлекательное путешествие в мир текста и творчества. Сначала ребята будут погружаться в сюжет: разбирать незнакомые слова, учиться следить за развитием событий, обращать внимание на детали. Затем перейдут к анализу, который включит в себя обсуждение мотивов героев, поиск скрытых смыслов, формулировку собственных выводов. Самое захватывающее действо ждет ребят в финале – они смогут прожить историю заново через творчество.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дети напишут сочинения‑впечатления, где выскажут то, что отозвалось в их сердце. Нарисуют иллюстрации к ключевым сценам, воплотят в красках образы, возникшие в воображении. А потом увидят, как их герои обретают объем: с помощью 3D‑принтера ребята создадут модели персонажей, превратив плоские рисунки в осязаемые фигуры. Завершится все постановкой мини‑спектаклей по мотивам книг – герои со страниц любимых произведений оживут, и история станет по‑настоящему своей.

"Мы не просто учим читать, мы учим проживать историю, Когда ребенок создает фигурку героя или разыгрывает сцену, он глубже понимает текст. Это не урок, а открытие себя", – подчеркнула Наталья Станичникова.

Итогом проекта станет литературная гостиная, куда придут не менее 60 гостей. Здесь раскроется вся палитра детских открытий: выставка рисунков и сочинений, экспозиция 3D‑фигурок и театральные постановки. Все это будет сопровождаться сурдопереводчиками, чтобы каждый участник чувствовал себя уверенно и мог свободно выразить себя.

Проект продлится четыре месяца, с 1 февраля по 31 мая 2026 года. За это время участники разберут не менее девяти произведений из школьной программы, адаптированных с использованием технологии дополненной реальности.

По словам авторов, для Ишима это первый опыт объединения инклюзивного образования, цифровых технологий и искусства. Если проект покажет результат, его методику смогут взять на вооружение другие муниципалитеты Тюменской области.

Инна Кондрашкина

# Ишим , библиотека , дети с ОВЗ , фонд президентских грантов

