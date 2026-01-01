36 % соискателей из Тюмени не готовы снижать зарплатные ожидания при поиске работы

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

36 % соискателей из Тюмени не готовы снижать свои зарплатные ожидания,если предложение работодателя окажется ниже. Опрос провел сервис SuperJob в период с 12 по 19 января, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

22 % опрошенных согласны на компромисс не более чем в 5%. Средний процент, на который респонденты готовы снизить запросы, составил 9,5 % по рынку труда. Мужчины демонстрируют большую гибкость, чем женщины. При этом доля абсолютно непреклонных респондентов среди представителей обоих полов практически одинакова. Самыми принципиальными оказались респонденты в возрасте 35-45 лет: 43 % из них не готовы снижать ожидания. Молодежь до 24 лет более лояльна: лишь 26 % не готовы соглашаться на меньшее, а 23 % согласны на уступку в 10 %.

Наличие постоянной работы существенно влияет на позицию. Среди работающих граждан доля тех, кто не готов идти на уступки, выше, и это закономерно, так как именно недовольство зарплатой чаще всего заставляет трудоустроенных людей искать нового работодателя.